Gerdau estuda incorporar Aços Villares

Conforme a Gerdau, a relação de troca em estudo está entre 26 a 30 ações da Villares para cada ação da Gerdau SA.

A Aços Villares é controlada, com 58,4 por cento do capital, pela Sidenor, unidade espanhola da Gerdau. A Metalúrgica Gerdau detém outros 28,9 por cento, o que garante uma participação combinada ao grupo de 87,3 por cento. Os cerca de 13 por cento restantes estão com outros acionistas.

A atividades com aços especiais da Gerdau estão entre as mais atingidas pela crise que abateu o setor siderúrgico no primeiro semestre. O produto é usado em indústrias como automotiva e de equipamentos, que sofreram grandes quedas de demanda provocadas pela crise financeira internacional.

Em balanço do terceiro trimestre, a área de aços especiais da Gerdau apontou uma queda de 44,5 por cento na produção dos primeiros nove meses do ano em relação ao mesmo período de 2008. Enquanto isso, as vendas desabaram de 2,1 milhões de toneladas para 1,294 milhão de toneladas.

Às 14h27, as ações da Villares recuavam 7,21 por cento, com poucos negócios, cotadas a 1,03 reais. Enquanto isso, os papéis da Gerdau subiam 1,47 por cento e o Ibovespa ganhava 1,18 por cento.

A Aços Villares foi comprada em 2000 pela Sidenor e, em 2007, a Gerdau assumiu 60 por cento da companhia espanhola.

(Por Alberto Alerigi Jr.)