Gerdau tem lucro dentro do esperado no terceiro trimestre

A Gerdau divulgou nesta quinta-feira, 5, uma sensível melhora em seus resultados de terceiro trimestre em relação ao verificado no período imediatamente anterior. A exemplo de suas rivais nacionais, o resultado da maior produtora de aços longos das Américas sinaliza uma recuperação dos mercados consumidores de aço após a crise do primeiro semestre. A companhia divulgou lucro líquido de R$ 655 milhões no terceiro trimestre, depois de amargar nos três meses anteriores prejuízo de R$ 329 milhões.

A empresa não forneceu imediatamente dados comparativos com o terceiro trimestre de 2008, mas há um ano o resultado reportado foi positivo em R$ 1,42 bilhão. A receita líquida no período cresceu 6,4%, para R$ 6,808 bilhões de reais.

O Ebitda (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação) foi de R$ 1,375 bilhão de julho a setembro, contra R$ 595 milhões entre abril e junho. No terceiro trimestre do ano passado, o dado divulgado foi de R$ 3,841 bilhões.

A margem Ebitda nos três meses encerrados em setembro foi de 20,2%, mais que duas vezes maior que a registrada no segundo trimestre deste ano. Analistas consultados pela Reuters previam lucro líquido de R$ 677 milhões e Ebitda de R$ 1,099 bilhão para o terceiro trimestre.

A companhia produziu 29,8% mais aço bruto no terceiro trimestre em relação aos três meses anteriores, encerrando setembro com produção total de 4,024 milhões de toneladas. Em laminados, houve alta de 19,1%. Houve aumentos de produção em todas as regiões menos na Espanha, em virtude de férias em agosto.

(Por Alberto Alerigi Jr.)