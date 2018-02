GM contrata 600 para fábricas no interior de SP

A empresa divulgou em comunicado que vai contratar 250 trabalhadores para a unidade de São Caetano do Sul, 250 para a fábrica em São José dos Campos e outros 100 em Mogi das Cruzes.

"O expressivo crescimento do mercado automotivo brasileiro nos impulsiona a ampliar as atividades nas unidades da empresa no país. Nossa expectativa é a de atingir um recorde histórico de vendas neste ano de 2009", afirmou em comunicado o vice-presidente da General Motors do Brasil, José Carlos Pinheiro Neto.

O processo de seleção e recrutamento dá preferência aos empregados que trabalharam anteriormente na empresa, informa a companhia. No começo do ano, a GM dispensou cerca de 1.600 empregados com contrato temporário de trabalho em São Caetano do Sul, em um momento em que a indústria brasileira de veículos ainda sentia os efeitos da queda na demanda provocada pela crise financeira internacional.

A fábrica de São José dos Campos produz modelos Corsa, picapes S10 e Montana e veículos desmontados para exportação. Em São Caetano, a montadora fabrica os modelos Astra, Vectra, Classic e família Corsa. Em Mogi das Cruzes, a companhia produz componentes para veículos como Astra, Classic e Vectra.

(Por Alberto Alerigi Jr.)