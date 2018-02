GM e Ford iniciam conversas com sindicato nos EUA A General Motors e a Ford Motor iniciaram nesta segunda-feira conversas com o sindicato de trabalhadores do setor automotivo, o United Auto Workers, na esperança de conquistar agressivas concessões que cortariam os custos trabalhistas na indústria. As montadoras insistem que precisam de grandes reduções nos custos, particularmente em planos de saúde, para manter as vagas de produção nos Estados Unidos e voltar a ter rentabilidade. As três montadoras baseadas em Detroit, incluindo a Chrysler, da alemã DaimlerChrysler, perderam mais de 15 bilhões de dólares juntas no ano passado. "Da nossa perspectiva, um contrato incremental seria um problema real e causaria a falência de pelo menos uma das companhias", disse Dave Cole, presidente do Centro para Pesquisa Automotiva, em uma entrevista. "Este contrato tem que ser transformacional". A questão dos planos de saúde é especialmente sensível para a GM, que no ano passado gastou 4,8 bilhões de dólares em seguros e convênio médico para seus trabalhadores ativos e aposentados. Os custos trabalhistas da GM e da Ford por hora --73,26 e 70,51 dólares, respectivamente-- são cerca de 30 dólares a mais do que os de concorrentes japoneses operando em fábricas nos EUA, segundo dados compilados pelas montadoras. Grande parte dessa diferença representa o custo de pensões maiores e custos de planos se saúde para aposentados, de acordo com as empresas. Muitos analistas esperam que as conversas incluam propostas para montar um fundo operado pelo sindicato para planos de saúde de aposentados, se os dois lados concordarem em como compensar débitos estimados em quase 100 bilhões de dólares. As montadoras de Detroit têm perdido participação de mercado para rivais japonesas, lideradas pela Toyota Motor, nos EUA, historicamente seu maior e mais rentável mercado. Combinados, a participação de mercado dessas montadoras ficou pouco acima de 50 por cento para junho e pode cair abaixo disso pela primeira vez este ano se as companhias cortarem sua capacidade de produção e reduzirem as baixas margens de vendas para agências de aluguel de automóveis. Em resposta à menor cota no mercado, a GM, a Ford e a Chrysler cortaram cerca de 80 mil postos de trabalho nos últimos dois anos.