GM manteve liderança no mercado em 2017 e aumentou vendas em 13,9%, aponta Fenabrave

A norte-americana GM, que atua no mercado brasileiro com os veículos da marca Chevrolet, foi a montadora que vendeu o maior número de carros no Brasil em 2017, pelo segundo ano consecutivo, mostra balanço divulgado nesta quinta-feira, 4, pela Fenabrave, associação que representa as concessionárias. Foram 394 mil unidades vendidas no ano passado, 13,9% a mais que em 2016.

A participação de mercado da empresa também cresceu, de 17,4% para 18,1%. O carro que mais contribuiu para tais avanços da GM foi o Onix, líder de vendas no Brasil desde 2015, quando desbancou o Palio, da Fiat.

++Venda de veículos sobe 9,25% em 2017 após quatro anos seguidos de queda

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os emplacamentos do modelo em 2017 somaram 188,6 mil unidades, expansão de 23% na comparação com o resultado alcançado no ano anterior.

++Ambiente está favorável à aprovação da reforma da Previdência, diz líder do governo no Congresso

A Volkswagen, por sua vez, foi a marca que mais avançou no mercado brasileiro em 2017. A montadora alemã, que foi a que mais sofreu com a queda nas vendas durante a crise econômica, começa a recuperar parte do espaço que perdeu ao longo da recessão.

As vendas de veículos leves da empresa cresceram 19% no ano passado, com o emplacamento de 272 mil unidades.

Com isso, a alemã viu a sua participação de mercado subir de 11,6% em 2016 para 12,5% em 2017, depois de quatro anos em que a montadora só perdeu espaço - em 2013 chegou a ser de 18,6%.

++Contratação pelo BNDES de novos empréstimos para infraestrutura cresce 26% em 2017

Apesar da melhora, a Volkswagen não conseguiu subir no ranking de marcas e permaneceu na terceira posição. Também não houve alteração na vice-liderança, que segue com a Fiat, que ficou com 13,4% de participação de mercado.

Houve mudança, no entanto, na quarta posição. A Ford recuperou o lugar perdido para a sul-coreana Hyundai em 2016, que à época se destacou com a venda dos modelos da linha HB20.

ESPECIAL Com juro baixo, investidor põe pé no risco

Com a venda de 206,7 mil unidades, a Ford ficou com 9,5% de participação, enquanto a Hyundai, agora na quinta posição, somou 201,9 mil emplacamentos, ou 9,3% do mercado.