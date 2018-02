GM reduz distância da Toyota no 2o tri, Brasil é destaque A General Motors reduziu a distância que a separa da maior montadora de veículos do mundo em vendas, a japonesa Toyota, na primeira metade do ano graças a um bom segundo trimestre. A queda na diferença aconteceu mesmo com uma contínua diminuição da demanda no mercado norte-americano. A GM informou que suas vendas de veículos no mundo entre abril e junho somaram 2,4 milhões de unidades, cerca de 10 mil automóveis a mais que no ano passado. Nos primeiros seis meses do ano, as vendas avançaram 1,7 por cento, para 4,674 milhões de unidades. As vendas do primeiro semestre da montadora norte-americana foram apenas 42 mil veículos menores que as de 4,716 milhões de veículos comercializados pela Toyota no mundo nos primeiros seis meses do ano. No primeiro trimestre, a diferença era de 90 mil unidades. As vendas da Toyota no período de janeiro a junho cresceram 8 por cento sobre o mesmo período de 2006, informou uma porta-voz da montadora. As vendas da GM na América do Norte no segundo trimestre, a maior região em volume de vendas para a montadora, caíram 7 por cento, atingidas por preços elevados da gasolina e mercado imobiliário fraco, entre outros motivos. Fora dos EUA, as vendas somaram 1,39 milhão de veículos, representando 58 por cento do volume total comercializado pela empresa. As vendas da América Latina, África e Oriente Médio subiram 20 por cento, puxadas por uma expansão de 23 por cento somente no Brasil. Na quarta-feira, a GM informou que vai investir 500 milhões de dólares no país e na Argentina para desenvolver veículos pequenos para a região e outros mercados emergentes. Sem considerar as vendas da participação minoritária da GM na joint-venture chinesa SAIC-GM-Wuling, a Toyota superou a rival norte-americana como a maior montadora do mundo em 2006, depois de conquistar participação de mercado nos EUA. A GM estava em primeiro lugar há 75 anos. Os números da Toyota incluem a Daihatsu Motor e a Hino Motors, nas quais detém participações majoritárias.