GM vai começar pagar empréstimo de US$6,7 bi dos EUA--fonte A General Motors anuncia nesta segunda-feira planos para começar a pagar empréstimos de 6,7 bilhões de dólares ao Tesouro norte-americano até o final do ano. O plano é iniciar os pagamentos via modestas melhoras operacionais, informou uma fonte com conhecimento do assunto.