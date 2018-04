GM vai cortar 10 mil empregos e reduzir salário de executivos A General Motors informou nesta terça-feira que vai cortar 10 mil empregos, ou 14 por cento da força de trabalho global, e reduzir o pagamento de executivos nos Estados Unidos. As medidas ocorrem enquanto a companhia tenta reduzir custos diante de uma reestruturação obrigatória após buscar recursos do governo. A GM vai cortar a força de trabalho assalariada de 73 mil para cerca de 63 mil funcionários. No mercado doméstico, cerca de 3.400 dos 29.500 funcionários administrativos serão cortados. A maioria das demissões acontecerá até 1o de maio e a maioria dos que continuarem na companhia terá pagamentos reduzidos entre 3 e 10 por cento no ano. "Essas ações difíceis são necessárias pela queda severa nas vendas de veículos no mundo e pela necessidade de reestruturar a GM para ter viabilidade no longo prazo", informou a companhia em comunicado. As vendas da GM em janeiro despencaram 49 por cento.