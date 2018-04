Gol busca parceiros para suprir voos fora da América do Sul

A Gol assinou um acordo com a American Airlines que envolve os programas de milhagens de ambas as empresas e compartilhamento de voos. A companhia norte-americana opera 59 voos semanais entre o Brasil e os EUA.

"Essas parcerias deixam a Gol tão competitiva como qualquer companhia que voa em rotas internacionais de longo curso, sem necessariamente operar esses voos e sem passar por todo o investimento necessário quando se parte para essa alternativa", disse o presidente da empresa brasileira, Constantino de Oliveira Jr.

De acordo com o vice-presidente de Planejamento e Tecnologia da Informação da Gol, Wilson Maciel Ramos, os acordos de compartilhamento de voos exigem, basicamente, investimentos nos sistemas de informação. Cada parceria demanda um aporte em tecnologia de 60 mil a 200 mil dólares pela Gol, segundo ele.

Além da American Airlines, cujos voos compartilhados devem ter início entre novembro e dezembro, a Gol possui desde 2005 um acordo de code-share com a Copa Airlines, do Panamá, para voos na América Central.

Em abril deste ano, foi assinado um acordo com a Air France-KLM nos moldes do fechado com a American Airlines. Segundo Constantino, os voos compartilhados com a Air France começam no próximo dia 15.

Conforme o presidente da Gol, há conversas para outras parcerias de code-share com empresas aéreas do Oriente Médio e da Ásia. "Temos negociações bastante avançadas e provavelmente teremos algo mais até o final do ano", disse, sem dar detalhes.

SMILES

A Gol não possuía um programa de milhagem até comprar a Varig, em março de 2007.

"Um dos principais ativos que veio com essa aquisição foi justamente o programa de relacionamento Smiles, que oferece um potencial enorme de crescimento, de geração de receita e de fidelização de clientes", observou Constantino.

O Smiles tem 6,2 milhões de participantes. Após sua incorporação à Gol, o programa recebeu uma média mensal de 100 mil novas adesões no segundo trimestre. Quando o Smiles era restrito aos voos da Varig, o programa apresentava um aumento de 10 mil participantes ao mês, disse ele.

A Gol opera em 49 cidades do Brasil e em nove destinos na América do Sul. Já a American Airlines oferece voos para 250 cidades em 40 países.