Gol começa a cobrar por marcação de assento no momento da compra da passagem

A Gol passou a cobrar pela marcação de assentos na hora da compra da passagem. Os clientes que desejarem selecionar seu lugar no avião no momento da aquisição do bilhete terão de pagar uma taxa adicional. A escolha do assento só será gratuita no período do check-in, a partir de uma semana antes do voo. A mudança vale para as passagens compradas a partir desta quinta-feira.

A companhia também anunciou a criação da tarifa Promo, com descontos de até 30% em relação à menor tarifa já praticada pela empresa, a Light. A novidade vale para voos nacionais e internacionais.

Para escolher o assento com antecedência, o passageiro terá de pagar R$ 10 na Tarifa Light e R$ 20 na Promo – as modalidades mais baratas da empresa –, seja em voos nacionais ou internacionais. Os clientes que comprarem a passagem nessas tarifas não terão direito a despacho de bagagem gratuito.

A marcação de assentos com antecedência só será gratuita para as tarifas Max e Plus