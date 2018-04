Gol e American Airlines fazem acordo para programas de milhagem

Segundo comunicado, o acordo permitirá aos membros do Smiles, da Gol, e AAdvantage, da American Airlines, acumular e trocar milhas por bilhetes nas duas empresas.

Segundo informações da Gol, a empresa aérea norte-americana é a companhia com a maior oferta de frequências semanais entre o Brasil e os Estados Unidos, com cerca de 60 voos, sendo diários de Dallas, Miami e Nova York para cinco cidades brasileiras --Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

A Gol não voa para a América do Norte e tem suas operações concentradas no Brasil e na América do Sul.

(Texto de Cesar Bianconi)