Gol espera aumento de ocupação de aviões com parcerias

Na segunda-feira, a Gol anunciou que irá compartilhar voos com a Iberia, dando acesso à companhia espanhola a 13 rotas no Brasil. Sob o acordo, a Iberia poderá adicionar seu código em voos da Gol com destino a Salvador, Recife e Brasília, entre outros. A Iberia já operava dois voos diários para São Paulo e um para o Rio de Janeiro.

"São parcerias unilaterais, em que elas colocam seus códigos nos voos da Gol, e assim nós alimentamos e distribuímos os voos das companhias. Isso gera demanda para nossa companhia e integração dos programas de milhagens", disse o presidente da Gol a jornalistas durante o Congresso Brasileiro de Agências de Viagens.

Além da Iberia, a Gol tem parcerias com American Airlines, Air France e AeroMexico.

"Todas essas parcerias devem estimular o nosso 'load factor' (taxa de ocupação dos aviões) em 3,5 pontos percentuais", afirmou Constantino Jr.

Segundo ele, esse aumento da ocupação será possível a partir do momento em que todos os acordos estiverem integralmente implementados, o que deve ocorrer a partir de meados de 2010.

O executivo disse ainda que o mercado aéreo nacional está indo muito bem neste semestre e que a Gol está mantendo sua estratégia de oferecer preços baixos para atrair novos passageiros.

A Gol teve em setembro ocupação média nos voos, incluindo nacionais e internacionais, de 66,4 por cento, acima dos 57 por cento registrados um ano antes.

No mercado doméstico, o "load factor" foi de 67,2 por cento no mês passado, enquanto nos voos internacionais ficou em 60,4 por cento.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)