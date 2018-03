Gol faz acordo de compartilhamento de voos com Iberia

A Gol Linhas Aéreas e a Iberia, companhia aérea da Espanha, anunciam acordo de compartilhamento de voos (code share), e avaliam a possibilidade de uma futura integração de seus programas de milhagens - Smiles e Iberia Plus.

Com o acordo de compartilhamento, a Iberia poderá adicionar seu código aos voos oferecidos pela Gol do Rio de Janeiro e São Paulo para 13 destinos: Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Foz do Iguaçu, Goiânia, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Salvador e Vitória.

A companhia espanhola tem dois voos diários diretos de Madri a São Paulo (Guarulhos) e um para o Rio de Janeiro (Antonio Carlos Jobim/Galeão), com Airbus A340-600 e A340-300.

De acordo com o comunicado, a Gol encaminhará o contrato para análise e aprovação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).