GOL lança voos que ligam Porto Alegre a Salvador e Recife

A companhia aérea GOL lançará em 15 de outubro duas novas frequências diárias (voos de ida e volta) que ligarão Porto Alegre (RS) a Salvador (BA) e Recife (PE), passando por Campinas (SP).

Com as novas opções, a GOL suprirá a cidade do interior paulista com quatro novos voos diários diretos para as capitais do Rio Grande do Sul (2), Bahia (1) e Pernambuco (1). Além da GOL, operam no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, as empresas de aviação comercial TAM, Azul e Trip.