Gol vê crescimento de 6% no mercado doméstico em 2009 A companhia aérea Gol informou nesta terça-feira que prevê o mercado doméstico expandindo em 6 por cento em 2009 em relação a este ano, num ritmo menor do que o crescimento de 8,5 por cento previsto para 2008. A companhia anunciou ainda que prevê investir 1,15 bilhão de reais em 2009 contra 950 milhões de reais este ano. A expectativa para o preço médio do petróleo passa de 105 dólares o barril este ano para 85 dólares o barril em 2009. (Por Alberto Alerigi Jr.)