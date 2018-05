Google apura lucro de US$ 3,23 bi no 2º trimestre O Google registrou lucro líquido de US$ 3,23 bilhões no segundo trimestre, ou US$ 9,54 por ação. O resultado superou em 16% o lucro de US$ 2,79 bilhões (US$ 8,42 por ação) registrado no mesmo período do ano passado. Conforme reportou a companhia nesta quinta-feira, 18, a receita total, enquanto isso, cresceu 19%, para US$ 14,11 bilhões.