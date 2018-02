Governo adia para quinta-feira o anúncio do Plano de Safra Brasília, 26 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve anunciar na próxima quinta-feira o Plano de Safra 2007/08. O anúncio, inicialmente previsto para quarta-feira, foi adiado até que o governo defina as taxas de juros. No caso da agricultura comercial, a expectativa dos produtores rurais é de uma redução de até 40% na taxa atual, de 8,75%, para o financiamento de custeio e investimento da safra, e de aumento de até 15% no volume de recursos destinados à agricultura comercial. O plano deve ser submetido à avaliação do Conselho Monetário Nacional (CMN), cuja reunião está prevista para quarta-feira. O anúncio do Plano de Safra 2007/08 para agricultura familiar será divulgado na próxima quarta-feira no Palácio do Planalto.