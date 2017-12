Governo autoriza pulverização aérea em plantação de bananas Brasília, 22 - Portaria do secretário de Apoio Rural e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Manoel Valdemiro Francalino da Rocha, publicada hoje no Diário Oficial autoriza a pulverização de fungicidas agrícolas e de óleo mineral, mediante emprego de aviões agrícolas, com a orientação do Sistema Global de Posicionamento (GPS), no sistema de previsão e monitoramento de pragas, que é parte do Programa de Produção Integrada da Banana. Na pulverização, devem ser observadas as distâncias de 500 metros de povoações (cidades, vilas, bairros) e de pontos de captação de água para abastecimento de populações; 30 metros de moradias isoladas e agrupamentos de animais e de 15 metros de mananciais de água, desde que protegidos por faixa de cobertura vegetal nativa ou reflorestada. Durante a pulverização, as vias de acesso e estradas vicinais deverão ter o trânsito interrompido e as residências isoladas nas áreas de produção, evacuadas, sendo permitido o retorno de seus moradores somente duas horas após a aplicação.