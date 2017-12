Governo chinês vai liberar crédito para estocagem de açúcar São Paulo, 17 - O governo chinês pediu ao maior banco estatal que disponibilize empréstimos para algumas usinas estocarem um total de 1,8 milhão de t de açúcar por seis meses durante o ano safra 2004/05, de acordo com notícia divulgada no site da Comissão para Reforma e Desenvolvimento do Estado. O objetivo é assegurar que as usinas tenham fundos suficientes, diante da esperada diminuição das vendas de açúcar e da estabilização dos preços, diz a nota com data de 13 de dezembro. Um analista da Associação de Açúcar da China disse que sem o empréstimo, as usinas poderão despejar sua produção no mercado, pressionado os preços do açúcar. Segundo ele, as usinas tem sido encorajadas a estocar a commodity, mas isso não vem acontecendo: em 2003/04, a indústria vendeu a produção por conta da demanda estável. Na nota a comissão pede que o Banco Agrícola e o Banco de Construção da China ofereçam empréstimos aos produtores de açúcar, sem se referir a quantia que será destinada. A produção de açúcar no país ocorre entre novembro e maio. A produção de açúcar do país em 2004/2005 é estimada em 10,50 milhões de t, a demanda está em torno de 11 milhões de t, de acordo com dados da associação. Nos primeiros 10 meses de 2004, a China importou 1.159.885 t de açúcar, aumento de 69% no ano, de acordo com dados da alfândega. As informações são da Dow Jones.