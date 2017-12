Governo confirma foco de febre aftosa em município do Amazonas Brasília, 10 - O Ministério da Agricultura confirmou há pouco o registro de um novo foco de febre aftosa no rebanho bovino do município de Careiro da Várzea, no Amazonas. O município fica próximo a Manaus. Esse é o segundo foco de febre aftosa registrado no rebanho do País neste ano. O primeiro foi confirmado no município de Monte Alegre, no Pará, em 17 de junho. O registro do foco de aftosa no Pará levou a Rússia e a Argentina a suspenderam as importações de carnes do Brasil, embargos que foram revistos depois de amplas negociações de representantes do Ministério da Agricultura com representantes dos dois países. A ocorrência de julho interrompeu um período de 34 meses sem o registro de aftosa no País. O último foco tinha sido registrado em agosto de 2001, no Maranhão. Dentro de instantes, a assessoria de imprensa do ministério deve divulgar nota com mais informações sobre o foco do Amazonas.