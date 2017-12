Governo da Itália libera quatro milhões de euros para Embrapa Brasília, 20 - O governo da Itália, por intermédio do "Istituto Agronomico per l'Oltremare" do Ministério das Relações Exteriores italiano, aprovou o financiamento de quatro projetos que serão conduzidos pela Embrapa. Serão disponibilizados quatro milhões de euros para os próximos três anos, com ênfase para projetos de inclusão social e a segurança alimentar de comunidades. Contemplam atividades de pesquisa e transferência de tecnologia nas áreas de produção de plantas medicinais, de espécies de adubo verde e de alimentos - especialmente milho, mandioca, feijão e hortaliças -, e de manejo da agrobiodiversidade. As informações são da assessoria de imprensa do Ministério da Agricultura.