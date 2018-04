Governo de SP lança linha de crédito de R$4 bi para montadoras O governo do Estado de São Paulo lançou nesta terça-feira uma linha de crédito de 4 bilhões de reais para o setor automobilístico, por intermédio do banco Nossa Caixa. O acordo firmado entre o banco, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) e a Associação Nacional das Empresas Financeiras de Montadoras (Anef), prevê o repasse dos recursos para os bancos e financeiras ligadas às montadoras dos veículos. "O objetivo é contribuir para o restabelecimento da liquidez financeira do setor automotivo e, assim, estimular a manutenção da venda de veículos no varejo", informou a Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo em comunicado publicado em seu site na Internet. (Reportagem de Alberto Alerigi Jr.)