Governo e assembléia do Rio vão estimular produção de biodiesel Rio, 25 - Políticos do Executivo e do Legislativo do Rio de Janeiro pretendem estimular a produção de biodiesel no Estado do Rio de Janeiro. O presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Assembléia Legislativa, deputado Fernando Gusmão (PCdoB), afirmou hoje em seminário sobre o tema que o debate "resultará em um projeto de lei para a redução de ICMS para os produtores de biodiesel como forma de estimular esta produção", de acordo com nota da assessoria de imprensa da Assembléia. O estado produz pesquisa sobre o assunto, mas não o combustível. O secretário estadual de Ciência e Tecnologia, Alexandre Cardoso (PSB), afirmou no mesmo evento, de acordo com a nota, que "é inaceitável que o País esteja produzindo 500 milhões de litros de biodiesel e o Rio de Janeiro não produza nada". A nota diz também que a secretária executiva do Conselho Nacional da Fundação de Amparo à Pesquisa (Confap), Ivonice Campos, declarou que "o Rio de Janeiro poderia liderar os outros estados do País nessa questão de preparação das propostas e na comercialização do biodiesel, para aproveitar este grande mercado mundial".