Governo e produtores vão discutir preço do álcool Brasília, 26 Após cerca de três horas de reunião, representantes do governo e do setor privado decidiram criar um grupo de trabalho para discutir mecanismos para reduzir a volatilidade dos preços do álcool combustível. Da reunião de hoje participaram distribuidores e revendedores de combustíveis. O grupo de trabalho que os participantes da reunião decidiram criar deverá discutir temas como a formação de estoques privados para regular preços e possíveis medidas de simplificação tributária. Participarão do grupo de trabalho técnicos do Ministério da Agricultura, Ministério de Minas e Energia, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e Ministério da Fazenda, além da Agência Nacional do Petróleo. Representando o setor privado, participarão do grupo de trabalho representantes dos usineiros, dos revendedores e dos distribuidores de combustíveis. Ainda não foi definida uma data para a primeira reunião do grupo.