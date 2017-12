Governo fará novo leilão de PEP de milho na próxima quinta-feira Brasília, 28 - O governo fará na próxima quinta-feira (4) um novo leilão de Prêmio de Escoamento de Produto (PEP) de milho, num total de 30 mil toneladas. O produto será retirado do Mato Grosso e do Espírito Santo para abastecer as regiões norte e nordeste do Pais. O governo fará leilão com preços diferenciados na próxima semana, como forma de elevar as cotações na regiões mais agrestes do Mato Grosso e do Espírito Santo. Para o norte do Mato Grosso o prêmio será de R$ 6,48/saca. Para o sul do Mato Grosso, onde há maior facilidade de escoamento, o prêmio inicial do leilão será de R$ 4,98/saca. Para o norte do Espírito Santo, o prêmio será de R$ 3/saca e para o sul R$ 2,46/saca. No leilão de hoje, o governo conseguiu vender 25 mil toneladas de milho no PEP. Para o Mato Grosso, o prêmio inicial era de 6,51/saca mas ao final do leilão o valor fechou em R$ 5,36/saca. No Espírito Santo, o prêmio fechou em R$ 2,70 contra a abertura de R$ 3,01/saca.