Governo pode liberar mais recursos para os portos

O ministro da Secretaria de Portos, Pedro Brito, afirmou nesta sexta-feira, 15, que o governo federal poder? liberar mais recursos que o previsto no Programa de Acelera??o do Crescimento (PAC), que estima investimentos de R$ 2,7 bilh?es at? 2010 para os portos. "O presidente Lula j? deu uma garantia de que se o setor for eficiente na utiliza??o desses recursos, o que significa usar da melhor forma poss?vel, gastando menos, fazendo mais e com rapidez, n?o haver? restri??o or?ament?ria", disse. Segundo Brito, ? a garantia de que o setor portu?rio ter? recursos para os investimentos necess?rios na moderniza??o. O ministro negou que o governo tenha interesse em repassar para o governo estadual a gest?o do Porto de Santos e adiantou que a Uni?o assina nesta sexta, com o governador Jos? Serra, a transfer?ncia da gest?o do Porto de S?o Sebasti?o (litoral norte) para o Estado de S?o Paulo. "A delega??o dar? ao Estado o poder de gest?o do porto por um prazo de 25 anos, podendo ser prorrogado por mais 25", disse. Caber? ? Uni?o, no entanto, investimentos de dragagem se for o caso. Segundo Brito, S?o Sebasti?o tem um grande calado (profundidade) e pode ter uma especializa??o diferente dos terminais que atuam em Santos, podendo ser complementar. "O objetivo ? que S?o Sebasti?o ajude a desafogar o Porto de Santos", disse. Brito justifica que o Porto de Santos tem grande import?ncia e abrang?ncia nacional, uma vez que atende todo o Sudeste e o Centro-Oeste do Pa?s. Marco regulat?rio O ministro afirmou tamb?m que o marco regulat?rio do setor de portos dever? estar pronto no prazo m?ximo de seis meses. Segundo ele, esse ? um per?odo razo?vel para que se possa ouvir o mercado, para que se tenha algo que seja exeq??vel. "N?o adianta fazer um marco regulat?rio que seja apenas uma pe?a jur?dica bonita e bem feita, mas que n?o tenha efeito pr?tico", disse. O ministro ressaltou que ter? o cuidado de ouvir todos os setores envolvidos, de forma que o marco regulat?rio traga ao investidor privado a seguran?a jur?dica que ele precisa para continuar investindo no setor. O ministro disse ainda que a medida provis?ria que viabilizar? os trabalhos de dragagem nos portos, principalmente de Santos, est? pronta e que ser? agora encaminhada para o governo, no ?mbito da Casa Civil, para ser discutida. "Essa medida provis?ria dever? ser publicada dentro de 30 a 60 dias", disse ap?s sua apresenta??o no semin?rio Log?stica: quest?o portu?ria, promovido pelo Projeto Brasil. Aeroporto de Santos Brito informou, al?m disso, que o governo estuda a constru??o de um aeroporto de cargas na baixada santista. Segundo ele, a proposta n?o est? prevista no PAC, mas j? est? sendo elaborada pela prefeitura do Guaruj?. "Teremos ainda que levar o projeto ? Infraero e fazer um estudo de viabilidade econ?mica financeira", disse. De acordo com Brito, o projeto ? exeq??vel, uma vez que j? existe ali o pr?prio porto, que pela sua dimens?o e escala, que j? garante a necessidade de um aeroporto. "Al?m disso, a baixada Santista ? uma ?rea de grande demanda tamb?m tur?stica", disse. Conforme o ministro a idéia é viabilizar em um primeiro momento um aeroporto de cargas, mas que atenda também a demanda de passageiros. Durante o seminário, o ministro disse ainda que a Embraport deve investir US$ 500 milhões nos próximos dois anos no porto de Santos para construção de um terminal privativo para contêineres. "Esse projeto faz parte do programa de expansão de Santos", disse. A previsão é de que as obras sejam iniciadas no segundo semestre deste ano.