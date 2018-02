Governo prorroga dívidas de investimento e custeio para safra 2007/08 Brasília, 28 - O governo aprovou adoção de efeito suspensivo até 31 de agosto de 2007, das parcelas das dívidas de investimento vencidas. A medida vale para os produtores que se encontravam adimplentes até 31 de dezembro do ano passado. Os produtores que prorrogaram as parcelas de custeio da safra 2004/05 e 2006/06 também serão beneficiados. O governo decidiu prorrogar o pagamento para doze meses após o vencimento do contrato. As medidas ainda serão detalhadas hoje pela manhã, na entrevista que o ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, concede após a solenidade de anúncio do Plano de Safra.