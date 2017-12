Governo realizará leilão de 45 mil sacas de café em 4 de novembro São Paulo, 26 - O Ministério da Agricultura, por intermédio da Secretaria de Produção e Comercialização, realizará leilão dos estoques oficiais de café (Aviso de Venda 2.449), no dia 4 de novembro (quinta-feira). Serão ofertadas 45 mil sacas de 60 kg, distribuídas em 8 lotes depositados no interior do Paraná. O leilão será realizado a partir das 9 horas, por intermédio do sistema eletrônico do Banco do Brasil. Acompanhe a seguir a descrição dos lotes que serão leiloados: RELAÇÃO DOS LOTES PARA LEILÃO DO DIA 4 DE NOVEMBRO ---------------------------------------------------------------- LOTE ARMAZÉM VOLUME SAFRA TIPO BEBIDA ---------------------------------------------------------------- 01 LOANDA 10.000 82/83 6/7 RIO 02 LOANDA 10.000 83/84 6/7 RIO 03 ROLÂNDIA 3.000 86/87 6/7 RIO 04 ROLÂNDIA 3.000 86/87 6/7 RIADA 05 JANDAIA DO SUL 5.000 87/88 6/7 RIO 06 JANDAIA DO SUL 5.000 87/88 6 RIADA 07 JANDAIA DO SUL 4.000 86/87 6 RIADA 08 LONDRINA 5.000 86/87 6 DURA ---------------------------------------------------------------- SUB-TOTAL - PR 45.000 ---------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL 45.000 ----------------------------------------------------------------