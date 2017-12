Governo realizará leilão de PEP de 10 mil t de algodão, dia 23 Brasília, 12 - O secretário de Política Agrícola, Ivan Wedekin, do Ministério da Agricultura, confirmou há pouco que o governo realizará um leilão de 10 mil toneladas de Prêmio para Escoamento da Produção (PEP) de algodão no dia 23 de novembro. De acordo com o secretário, o volume dos lotes ainda não foi definido, mas a distribuição será feita respeitando a produção dos Estados. Também não está acertado o destino do algodão. Esses itens serão acordados nos próximos dias e a expectativa de Wedekin é de que o valor do prêmio seja definido dois dias antes do leilão. "O governo fará um primeiro leilão, para em seguida avaliar a reação do mercado e, se necessário, outros leilões serão marcados", explicou.