Governo tentará evitar greve dos fiscais federais, marcada para dia 18 Brasília, 15 - O secretário-executivo do Ministério da Agricultura, Silas Brasileiro, disse hoje acreditar ainda ser possível evitar a paralisação dos fiscais federais agropecuários, programada para a próxima segunda-feira. "Temos hoje, sábado, domingo e segunda pela manhã para encontrarmos uma alternativa", disse o secretário. No dia 6 de junho, após reunião com Brasileiro, o vice-presidente da Associação Nacional dos Fiscais Federais Agropecuários (Anffa), Wilson Roberto de Sá, confirmou a greve para a próxima semana. Na ocasião, ele disse que o governo havia demonstrado disposição em resolver o assunto, mas que o setor não teria mais como voltar atrás depois de passados todos os prazos concedidos pelos fiscais. O setor quer a criação de um plano de carreira para o setor. A idéia é que os funcionários interrompam as atividades entre os dias 18 e 25 de junho. Caso a situação não se resolva nesse período, os fiscais pretendem intercalar dias de paralisação com dias de trabalho.