Governo vai monitorar mercado de aço de olho em dumping O governo brasileiro vai monitorar as importações de aço para verificar se está ocorrendo, como alega a indústria siderúrgica nacional, prática de preços abaixo do custo de produção, afirmou o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, nesta segunda-feira. Segundo ele, se for constatada concorrência desleal, principalmente na entrada de produtos de aço fabricados na Ásia, o governo poderá adotar medidas antidumping. O setor de siderurgia brasileiro tem criticado, nos últimos dias, a entrada de produtos de aço fabricados em países como China e Coréia do Sul, que estariam buscando reduzir estoques depois que as vendas para países desenvolvidos despencaram. Segundo empresas do setor, esses países estariam cobrando valores excessivamente baixos. "Acompanharemos de perto para ver se estão sendo exportados a preços de referência internacional ou se está havendo algum tipo de dumping (venda abaixo do custo)", afirmou o ministro Miguel Jorge a jornalistas durante evento em São Paulo. "Temos medidas que podem ser tomadas no âmbito da OMC e aplicaremos sempre que for necessário", disse Jorge, acrescentando que regras para medidas antidumping foram modificadas recentemente e que agora esse processo é mais rápido. O ministro citou ainda que o governo estuda a possibilidade de aplicação de antidumping sobre a fibra de viscose, matéria-prima da indústria têxtil. Uma das origens desse produto que estaria entrando no Brasil a preços desleais seria a Tailândia. "Estamos muito atentos, acompanhando de perto principalmente alguns produtos, para que não afete a indústria nacional", acrescentou Jorge.