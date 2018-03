Grã-Bretanha quer corte imediato de tarifas para energia limpa

Gareth Thomas, ministro do Comércio no departamento para o desenvolvimento internacional, disse que os países poderiam voluntariamente diminuir as taxas de importação e impostos sobre "bens verdes" para encorajar o negócio de tecnologias favoráveis ao meio-ambiente.

"Por quê segurar agora? Só porque estamos esperando pela conclusão da Rodada de Doha?", disse ele à Reuters durante uma reunião ministerial na Organização Mundial do Comércio (OMC). Os 153 membros da OMC estão tentando chegar a um acordo em Doha, que abrange todas as áreas do comércio global, incluindo alimentos, setores automotivo e bancário, em 2010.

(Reportagem de Laura MacInnis)