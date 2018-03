Gramado, a cidade que vive de ‘vender’ o espírito natalino

Em Gramado, vender o espírito de Natal é um trabalho que dura o ano inteiro. Apesar de ser tradicionalmente um destino de inverno, é nas férias de fim de ano, sob o sol quente de verão, que a cidade se transforma em uma versão nacional do Polo Norte e recebe seu maior fluxo de visitantes. De novembro a janeiro, serão nada menos do que 2 milhões de turistas, ou 57 vezes a população do município gaúcho, segundo dados da prefeitura.

Criado há 31 anos para melhorar o fluxo dos hotéis durante o período mais quente do ano, o Natal Luz é hoje o maior trunfo de marketing – e de arrecadação – para a economia local. Desfiles com renas, bonecos de neve e bonequinhos de chumbo inspirados nas paradas noturnas da Disney, além de apresentações com corais, orquestras e bailarinos, tornaram o Natal de Gramado conhecido nacionalmente e são hoje os responsáveis por atrair 30% dos visitantes que passam pela cidade anualmente.

O evento, no entanto, vai além de uma estratégia para seduzir e levar turistas ao destino. Ele é também uma ferramenta eficiente de marketing para a cidade, de acordo com o professor de mestrado em Turismo da USP e doutor em Comunicação Edegar Luis Tomazzoni, que já desenvolveu pesquisas sobre o assunto. “Os desfiles e festivais organizados para lembrar a data tiveram um impacto muito grande de projeção de imagem e divulgação do nome da cidade na mídia”, afirma.

A secretária de Turismo de Gramado, Rosa Helena Pereira Volk, admite que a prefeitura não costuma investir em divulgação. “Através dos eventos, não só do de Natal, mas também dos festivais de cinema, música e Páscoa, conseguimos mídia espontânea.”

Tomazzoni, porém, destaca que as inovações na programação do Natal e a qualidade dos serviços acabam garantindo que os visitantes retornem e façam propaganda boca a boca.

Avaliação. No site de dicas de viagem e avaliação de estabelecimentos Trip Advisor, Gramado aparece entre os três melhores destinos do País há três anos – ficou em terceiro, primeiro e segundo lugares em 2014, 2015 e 2016, respectivamente. Segundo a porta-voz do Trip Advisor no Brasil, Claudia Martinelli, a qualidade do serviço prestado, principalmente nos hotéis, levou Gramado ao topo do ranking. As atrações, como a Aldeia do Papai Noel, e os restaurantes também costumam estar entre os melhores do País de acordo com as avaliações feitas pelos viajantes.

O professor da USP credita o sucesso da cidade ao empreendedorismo dos habitantes historicamente apoiado pelo poder público. “Toda a estrutura da prefeitura está voltada para o turismo, não apenas a Secretaria de Turismo. Os empreendedores têm capacidade para inovar e a prefeitura faz a articulação dos projetos. Essa parceria público-privada tem conseguido manter o dinamismo.”