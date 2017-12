Grãos e Softs: CFTC divulga relatório sobre posição de traders Grãos e Softs: CFTC divulga relatório sobre posição de traders A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) divulga hoje o relatório semanal sobre o posicionamento dos traders dos mercados de soja e grãos na Chicago Board Of Trade (CBOT) e açúcar, café e cacau na New York Board Of Trade (Nybot).