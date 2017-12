Grãos: Rússia amplia plantio de inverno para 14,5 milhões/ha São Paulo, 8 - A área plantada com grão de inverno em 2004/05 atingiu 14,5 milhões de hectares, ou 1,2 milhões mais que na safra anterior, de acordo com documento divulgado hoje em Moscou pela agência federal de agricultura. A expectativa é que a colheita dos grãos de inverno atinja 30 milhões de t, de acordo com a agência. O centeio foi plantado em 2,2 milhões de hectares, a cevada em 350.000 hectares e o restante da área foi destinada ao plantio de trigo de inverno. A agência afirmou que os grãos de inverno correspondem entre 20% e 25% da área plantada com grãos no país e que o ministério da Agricultura planeja aumentar esta proporção para 45%, já que na safra de inverno a produtividade e a qualidade e a produtividade dos grãos colhidos é melhor que durante a primavera. As informações são da Dow Jones.