Grécia teria déficit de financiamento de € 10 bilhões, diz jornal alemão

PARIS - O jornal alemão Sueddeutsche Zeitung disse nesta quarta-feira que a Grécia precisa de € 10 bilhões em setembro para cobrir seu déficit de financiamento, o que poderia ameaçar o desembolso de ajuda futura ao país. O jornal citou um funcionário da Comissão Europeia como fonte. Mas a Comissão Europeia desmentiu a informação. O porta-voz da Comissão, Simon O''Connor, afirmou no Twitter que o programa da Grécia está "totalmente financiado pelos próximos 12 meses".

Segundo o porta-voz, os credores internacionais da Grécia já tinha revelado publicamente que havia um déficit de entre € 2,8 bilhões e € 4,6 bilhões no financiamento da Grécia que precisaria ser coberto de alguma forma. Ele afirmou que qualquer déficit subsequente no programa "será avaliado no devido tempo com base em fatos e não em especulação".

Na semana passada, os credores internacionais alertaram a Grécia que poderá enfrentar um déficit fiscal de pelo menos € 2 bilhões durante os próximos dois anos se reformas estruturais e cortes de gastos não forem implementados, de acordo com um documento oficial.

A avaliação da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu (BCE) apresentada na reunião mais recente do Eurogrupo destacou também que a Grécia enfrenta um desafio de financiamento de prazo mais longo em 2015 e 2016 que poderia ser de "mais de 1,75% do PIB e mais de 2% do PIB, respectivamente".

O''Connor disse que o déficit de financiamento que a Grécia terá entre hoje e o fim de 2014 poderá ser coberto pelo uso da quantia restante do pacote de socorro de € 50 bilhões (US$ 65,5 bilhões) destinado a recapitalizar os bancos do país. Uma "reserva não utilizada poderá ser usada para reduzir o déficit de financiamento", mas somente se os testes de estresse no fim do ano dos bancos gregos mostrarem que eles não precisarão de qualquer capital adicional, destacou o porta-voz.

O porta-voz da Comissão Europeia disse que uma estimativa atualizada do déficit fiscal será publicada no relatório da troica "nas próximas semanas", mas destacou que a nova quantia será mais próxima à faixa já pública e "significativamente menor" do que os € 10 bilhões reportados pelo jornal alemão.

O Ministério de Finanças da Alemanha também negou a existência de um déficit de € 10 bilhões. Segundo o órgão, o último relatório dos credores internacionais afirma que a consolidação fiscal e o programa de reformas da Grécia estão seguindo o cronograma. "Um déficit de 10 bilhões de euros não faz parte" do relatório da Troica, frisou o ministério, acrescentando que qualquer déficit de financiamento será resolvido com medidas adicionais da Grécia.

Cortes de empregos

O Parlamento da Grécia vai votar nesta quarta-feira um controverso projeto que inclui 15 mil cortes de empregos públicos e outras 12.500 transferências. A aprovação do texto é uma das pré-condições definidas pelos credores internacionais do país antes do desembolso da primeira tranche do mais recente acordo de ajuda financeira à Grécia.

Cerca de 30 mil funcionários públicos tomaram as ruas de Atenas ontem para protestar contra o projeto, enquanto uma greve de 24 horas paralisou o país, interrompendo voos, transportes públicos, hospitais e outros serviços. Fontes: Dow Jones Newswires e Market News International.