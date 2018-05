Grevistas da Eletrobras se reúnem 4.ª-feira com Lobão As entidades sindicais e o ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, se reúnem nesta quarta-feira, 17, para discutir a retomada das negociações do acordo coletivo 2013-2014 do grupo Eletrobras. "Essa reunião tem como objetivo abrir um canal de negociação", disse o diretor da Associação dos Empregados da Eletrobras, Emanuel Torres. Todas as empresas do Grupo Eletrobras estão em greve por tempo indeterminado desde a madrugada desta segunda-feira, 15.