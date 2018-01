Gripe aviária: Japão confirma 1º caso de pessoa infectada com vírus São Paulo, 22 - O Ministério da Saúde do Japão confirmou ontem o primeiro caso de uma pessoa infectada com o vírus da gripe aviária. Segundo ministério, a contaminação ocorreu em uma granja atingida pelo doença no início deste ano. Os testes realizados em 86 pessoas: em quatro o resultado não foi conclusivo, mas resultaram em "alta possibilidade" de ter a doença; e uma delas, tinha anticorpos contra a influenza, confirmando a infecção. O caso foi confirmado em um funcionário da Asada Nosan Co.'s Funai Farm, a oeste do estado de Kyoto, que trabalhou no processo de desinfecção da fazenda em fevereiro, quando ocorreu um surto da doença no Japão. O governo de Kyoto afirmou que no total foram realizados testes em 86 pessoas, entre bombeiros, funcionários públicos e funcionários da própria Asada que participaram da operação. As amostras foram realizadas pelo Instituto Nacional de Doenças Infecciosas, em Tóquio. A Asada Nosan Co.'s Funai Farm, a cerca de 370 km a oeste de Tóquio, teve as operações suspensas por um ano pelo governo de Kyoto por violar regras de higiene e esconder das autoridades que as aves da granja haviam sido contaminadas pelo vírus da influenza. As informações são da Dow Jones.