Gripe aviária: Malásia coloca estado de Kelatan em quarentena São Paulo, 15 - A Malásia vai declarar todo o estado de Kelatan, no norte do país, como zona de quarentena, na tentativa de evitar o avanço da gripe aviária. Nos estados vizinhos, as autoridades estão adotando medidas de precaução para evitar o avanço da doença, segundo informou o governo malaio hoje. Novos casos da doença foram descobertos em 17 de agosto e, desde então, a Malásia vem tentando conter o avanço da doença. As aves do país foram contaminadas com a variante mais letal do vírus, a H5N1. Ontem, pela primeira vez, o país encontrou um caso fora da área de 10 quilômetros em quarentena, em uma pequena vila de Kelatan. Com isso, o ministério deve ampliar a zona de quarentena para todo o estado. O ministro da agricultura do país, Muhyiddin Yassin, disse que foram instalados postos nas estradas próximas as áreas em quarentena para evitar o transporte de aves das regiões contaminadas. Segundo ele, o estado de Terengganu também está sob vigilância. As informações são da Dow Jones.