Gripe aviária: República Tcheca confirma primeiro caso de H5N1 Praga, 21 - Testes confirmaram que centenas de perus em uma propriedade do leste da República Tcheca morreram vítimas do vírus H5N1 da gripe aviária, afirmou hoje uma autoridade do país. Esta foi a primeira vez que o vírus foi detectado entre aves do país. Dos 6 mil perus na propriedade de Tisova, 100 quilômetros ao leste de Praga, 1.800 morreram por causa do vírus e o restante foi sacrificado. As informações são da Dow Jones.