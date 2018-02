Gripe aviária: República Tcheca registra mais um caso da doença Praga, 27 - O vírus H5N1 da gripe aviária foi encontrado em uma propriedade no Leste da República Tcheca, no segundo caso da doença em uma semana, afirmou uma autoridade veterinária do país nesta quarta-feira. De acordo com a autoridade, 60 frangos testaram positivo para a doença em uma propriedade de Norin, a 140 quilômetros ao leste de Praga. Os 27.800 frangos da propriedade, assim como aves criadas por pequenos chacareiros locais, serão sacrificados. A propriedade está localizada a 4 quilômetros de uma propriedade onde o vírus H5N1 foi detectado recentemente. As informações são da Dow Jones.