Gripe aviária: sul da Alemanha registra caso de H5N1 Berlim, 25 - Pelo menos alguns dos casos de gripe aviária descobertos neste fim de semana perto da cidade de Nuremberg, na Alemanha, envolvem a variedade patogênica da doença, causada pelo vírus H5N1, afirmou ontem o Ministro da Agricultura e Proteção ao Consumidor. As sete aves encontradas mortas no sábado e no domingo foram infectadas com o H5N1. Esta foi a primeira descoberta da doença na Alemanha este ano, e o primeiro registro de aves selvagens infectadas este ano dentro da União Européia (UE). No entanto, a variedade H5N1 foi encontrada em propriedades de três outros países da UE em 2007: Hungria, Reino Unido e República Tcheca, de acordo com a União Européia. As informações são da Dow Jones.