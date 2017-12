Gripe aviária: Vietnã alerta para ameaça de expansão do vírus São Paulo, 23 - O Departamento Veterinário do Vietnã alerta para a ameaça de expansão da gripe aviária no período que antecede o Ano Tet, ano novo lunar do país. "Se as agências e províncias não adotarem medidas de segurança, novos casos da gripe aviária poderão surgir, afetando produção e preços", disse o diretor do departamento Bui Quang Anh. O departamento pediu as autoridades locais para aumentar o controle sobre o transporte, abatimento e desinfecção das granjas do país. Segundo Anh, o clima frio e o transporte de aves antes do Ano Tet, cujo início será em fevereiro, criam condições favoráveis para a expansão do vírus. Ele afirmou que o departamento vai aumentar o controle na fronteira para evitar o contrabando de aves da China. As informações são da Dow Jones.