Gripe do frango: Malásia descobre segundo caso em três semanas São Paulo, 6 - A Malásia anunciou hoje ter descoberto mais um caso de influenza aviária, ou gripe do frango. É o segundo em três semanas. A contaminação foi encontrada em uma vila próxima à fronteira com a Tailândia. O vírus encontrado neste segundo caso de contaminação é da estirpe H5. As informações são da Dow Jones.