Gripe do frango: Vietnã registra mais uma pessoa contaminada São Paulo, 30 - Uma adolescente vietnamita de 16 anos foi contaminada pelo vírus da influenza aviária, doença conhecida por gripe do frango. A garota vivia na província de Dong Thap, sul do delta do rio Mekong, e está internada em estado grave no Hospital de Doenças Tropicais da Cidade de Ho Chi Minh City. A doença matou 20 pessoas no Vietnã e 12 na Tailândia neste ano e devastou a indústria de aves do sudeste asiático, que teve de sacrificar mais de 100 milhões de animais. O Vietnã não tem conseguido controlar a disseminação da influenza e vários focos têm aparecido especialmente nas províncias do sul do país. As informações são da Dow Jones.