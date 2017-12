Grupo Biotoscana, da Advent International, compra laboratório argentino LKM

SÃO PAULO - O Grupo Biotoscana, companhia farmacêutica de especialidades e que no Brasil controla a United Medical, anunciou nesta segunda-feira a aquisição do Laboratório LKM, fabricante de especialidades farmacêuticas baseado na Argentina. Os termos financeiros da transação não foram divulgados.

Com a aquisição, o grupo terá uma receita de US$ 250 milhões e operação em 10 países em toda a América Latina, além de um mix de produtos licenciados e de produtos genéricos de marca própria. A empresa atuará com as marcas Biotoscana, United Medical e LKM.

O Grupo Biotoscana é controlado pela empresa global de private equity Advent International, além de outros acionistas significativos, como Essex Woodlands e uma série de investidores privados. A empresa atua em locais como Brasil, Colômbia, Peru, Chile e Argentina, e se concentra em segmentos de mercado como oncologia, doenças infecciosas, hematologia, doenças genéticas, HIV e doenças raras.

A LKM, que também foi controlada pela Advent International, tem operações em Argentina, Uruguai, Peru, Chile, Bolívia, Equador e Paraguai.