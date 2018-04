Grupo Boticário prevê abertura de 100 novas lojas em 2017

Maior empresa de franquias do Brasil com mais de quatro mil pontos de venda, o Grupo Boticário prevê a abertura de 100 novas unidades em 2017. Foi o que afirmou nesta terça-feira, 29, o presidente da companhia, Artur Grynbaum, no Latam Retail Show, evento do setor de varejo em São Paulo.

O número de aberturas previstas é equivalente ao do ano passado, quando a companhia também inaugurou 100 pontos de venda. Desde o início de 2017, já foram abertos 44 novos pontos, disse Grynbaum.

Em nota, a empresa afirma que, entre as 100 novas unidades previstas para este ano, haverá tanto franquias como lojas próprias, divididas entre as quatro marcas do grupo: O Boticário, Eudora, Quem Disse, Berenice? e The Beauty Box.

Por "questões estratégicas", o Grupo Boticário não quis esclarecer as quantidades de franquias e lojas próprias por marca. Mas informou que as novas franquias serão "parte dos projetos de expansão" dos atuais operadores.

Acima do setor. Grynbaum considerou que o desempenho da companhia tem sido superior ao da média do mercado de cosméticos. Em 2015 e 2016, a indústria de cosméticos teve quedas consecutivas de vendas da ordem de 6% e 9%, respectivamente. Já o Grupo Boticário cresceu 8,6% e 7,5% nestes mesmos anos.

