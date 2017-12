Grupo britânico compra a brasileira Bela Ischia

O grupo britânico de refrigerantes Britvic anunciou nesta terça-feira, 3, a compra da fabricante brasileira de sucos Bela Ischia Alimentos, que tem sede em Minas Gerais, em um negócio de R$ 218 milhões. Essa foi a segunda transação da companhia no País. Em 2015, ela havia adquirido por R$ 580 milhões a Empresa Brasileira de Bebidas e Alimentos (Ebba), detentora das marcas Maguary e daFruta.

Segundo comunicado da Britvic, a aquisição da Bela Ischia vai expandir a atuação do grupo britânico no Brasil em Estados como Rio de Janeiro e Minas Gerais, complementando a presença que havia obtido com a compra da Ebba, que tem mais força em São Paulo e no Nordeste.

“Nossa auditoria identificou significativas sinergias de custo e potencial de expandir a receita com um portfólio mais amplo de marcas e de presença geográfica. Como resultado, estamos confiantes de que a aquisição criará uma fantástica plataforma para consolidar nossa posição estratégica no Brasil e gerar valor adicional ao acionista nos próximos anos”, disse o presidente executivo da Britvic, Simon Litherland, no comunicado emitido ontem.

O presidente da consultoria especializada em bebidas e alimentos Concept, Adalberto Viviani, também destacou o ganho de sinergia proporcionado pelo negócio, o que poderá se reverter em uma margem maior. “O segmento de sucos prontos tem baixa rentabilidade, que varia conforme o portfólio da empresa. Por isso, um ganho de sinergia é importante”, disse Viviani ao Estado.

De acordo com o consultor, o grupo britânico também poderá melhorar o sistema de distribuição de suas marcas no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, um dos maiores mercados de suco do País e onde a Bela Ischia tem presença mais significativa. A logística é hoje um dos principais desafios do setor. “As empresas dependem da distribuição feita por terceirizados e, com exceção da Coca Cola (dona das marcas Del Valle e AdeS), ninguém tem um bom sistema de distribuição.”

A expectativa do grupo Britvic é que a conclusão da aquisição da Bela Ischia ocorra no final de março, após processo de auditoria e análise dos números da empresa brasileira.

Resultados. Nos últimos 12 meses, a Bela Ischia teve faturamento de R$ 160 milhões e lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de cerca de 18,5 milhões. Já o faturamento da Ebba somou R$ 471 milhões em 2016.

Além do Brasil, o Britvic, que tem expandido sua atuação internacional, está na França e na Irlanda. Nesse último e no Reino Unido, a companhia tem um acordo com a PepsiCo para produzir e distribuir os refrigerantes Pepsi e 7UP.

No ano fiscal encerrado em dois de outubro, o grupo registrou um incremento de 10% em sua receita, que totalizou £ 1,4 bilhões (aproximadamente R$ 5,6 bilhões). O Brasil teve uma participação de 6,3% nesse total. A companhia está no seu segundo ano de um plano de investimentos de três anos que somará £ 240 milhões (cerca de R$ 960 milhões). / COM REUTERS