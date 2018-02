Grupo de trabalho sobre a dívida rural tem reunião em Brasília amanhã Brasília, 2 - O ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, participa amanhã de mais uma reunião do grupo de trabalho que faz o levantamento do endividamento rural. A reunião terá início às 14 horas na sede do Ministério. Criado com o objetivo de elaborar um estudo com dados consolidados sobre as dívidas do setor, o grupo conta com técnicos dos Ministérios da Fazenda, Agricultura, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Organização das Cooperativas do Brasil (OCB) e parlamentares da bancada ruralista. A expectativa do governo e dos produtores é concluir o trabalho até 13 de julho. Pela manhã, Stephanes recebe em seu gabinete o presidente da câmara setorial da cadeia produtiva da fruticultura, Moacir Saraiva Fernandes.