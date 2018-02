Grupo Estado adquire 50% da corretora Genial Seguros

O Grupo Estado celebrou uma operação para a compra de 50% da Genial Seguros, corretora de seguros do grupo Geração Futuro. A companhia, que concentra sua atuação na venda online, tem hoje uma base de 10 mil clientes e pretende dobrar essa carteira até o fim de 2017.

A Genial Seguros nasceu a partir da Escolher Seguro, startup adquirida há menos de um ano pela Geração Futuro e rebatizada pela companhia. Segundo Eduardo Moreira, sócio-diretor da Geração Futuro, a expansão do negócio passará pela oferta de seguros aos mais de 150 mil clientes da corretora e às companhias atendidas pelo banco de investimentos Brasil Plural, que controla a Geração Futuro.

Após a aquisição e a mudança de marca, a Genial passou por um processo de reestruturação e profissionalização. O trabalho, empreendido ao longo dos últimos meses, já deu resultados, segundo Moreira. “Em menos de cinco meses, transformamos uma empresa deficitária em lucrativa.”

Recentemente, foram adicionados aos serviços oferecidos pela corretora os seguros de vida – por meio de uma parceria de longo prazo com a Prudential Seguros – e também o atendimento a grandes empresas, resultado de uma joint venture com a corretora V3 e criação da Sinapse Seguros.

Escopo. A parceria com o Grupo Estado, de acordo com Moreira, terá a função de ajudar a ampliar o escopo de atuação da corretora. “A credibilidade do Estadão será importante para a marca”, diz o executivo. Já nas próximas semanas, a ideia é iniciar a divulgação dos produtos da Genial Seguros em todas as plataformas de mídia do Grupo Estado. “O público do Estadão tem uma renda acima da média brasileira e é bem informado, entende a importância de se ter um seguro.”

Como se trata de uma corretora, a Genial ofertará produtos de várias seguradoras, em diversos segmentos, de forma descomplicada e com cotação e venda pela internet. “O mercado de seguros no Brasil é pequeno em relação aos países desenvolvidos”, diz Moreira. “Mas acreditamos que, ao construir patrimônio, as pessoas estão ficando mais conscientes sobre a necessidade do seguro.”

A aposta na venda pela internet, segundo Rodolfo Riechert, presidente do banco Brasil Plural, vem para tornar mais ágil a escolha e compra de apólices. “Hoje, cerca de 70% dos brasileiros ainda compram do corretor porque têm uma relação de amizade com esse profissional, mas, aos poucos, essa realidade está mudando.”

Para Flávio Pestana, diretor executivo comercial do Grupo Estado, a credibilidade e o alcance das plataformas do Estadão poderão ser peças fundamentais para a expansão da Genial Seguros. “Temos um público de alguns milhões de leitores que mensalmente lê o nosso jornal, acessa o nosso site e ouve nossas rádios. Trata-se de um público qualificado e que está sempre buscando soluções inovadoras para investimentos e proteção patrimonial.”